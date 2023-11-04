Силуанов: доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной эмиссии

Доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной работе печатного станка и при его обесценивании, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента RT Кости Придыбайло о госдолге США.

«Поэтому долг большой, это отвлекает расходы бюджета в том числе на обслуживание долга, ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства», — сказал министр.

Он добавил, что у стран с большим внутренним долгом, например у Японии, невысокие темпы экономического роста, потому что долги душат возможности их бюджета.

В октябре стоимость государственных облигаций США на фоне высоких ставок Федеральной резервной системы достигла минимального уровня с 2007 года.