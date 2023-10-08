Узнать больше

Стоимость гособлигаций США упала до минимального уровня за 16 лет

Короткая ссылка
Стоимость государственных облигаций США на фоне высоких ставок от Федеральной резервной системы достигла минимального уровня с 2007 года.
Стоимость гособлигаций США упала до минимального уровня за 16 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Douglas Rissing

2 октября доходность гособлигаций сроком на десять лет достигла 5%, в то же время их стоимость стремительно снизилась.

«Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учётной ставки ФРС», — приводит РИА Новости слова доцента кафедры экономики РАНХиГС Артёма Голубева.

Он подчеркнул, что новые бумаги приносят больше дохода, чем выпущенные ранее.

Отмечается, что госдолг Соединённых Штатов вновь достиг исторического рекорда (более 33,4 трлн).

В сентябре ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых.

Кроме того, в августе годовая инфляция в США ускорилась до 3,7% против 3,2% месяцем ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить