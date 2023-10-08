Стоимость гособлигаций США упала до минимального уровня за 16 лет

Стоимость государственных облигаций США на фоне высоких ставок от Федеральной резервной системы достигла минимального уровня с 2007 года.

2 октября доходность гособлигаций сроком на десять лет достигла 5%, в то же время их стоимость стремительно снизилась.

«Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учётной ставки ФРС», — приводит РИА Новости слова доцента кафедры экономики РАНХиГС Артёма Голубева.

Он подчеркнул, что новые бумаги приносят больше дохода, чем выпущенные ранее.

Отмечается, что госдолг Соединённых Штатов вновь достиг исторического рекорда (более 33,4 трлн).

В сентябре ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых.

Кроме того, в августе годовая инфляция в США ускорилась до 3,7% против 3,2% месяцем ранее.