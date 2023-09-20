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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых

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Федеральная резервная система Соединённых Штатов сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5,25% до 5,5%», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, по итогам августа годовая инфляция в США ускорилась до 3,7% против 3,2% месяцем ранее.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского финансового регулятора продолжать повышение процентной ставки после того, как она была повышена до нынешнего уровня 26 июля.

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