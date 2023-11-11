Нетаньяху: ответственность за судьбу населения Газы несёт ХАМАС, а не Израиль

Ответственность за судьбу населения сектора Газа лежит на движении ХАМАС, а не на Израиле, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Ответственность за причинение вреда гражданскому населению (в секторе Газа. — RT) лежит на ХАМАС — ИГ*, а не на Израиле», — цитирует его ТАСС.

Нетаньяху добавил, что Израиль вступил в войну, так как движение ХАМАС «жестоко убило сотни израильтян и похитило более 200 израильтян».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что в будущем переговоры по Украине с участием России не исключены.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.