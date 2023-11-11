Политик Аджаму Барака заявил, что Соединённые Штаты самостоятельно устроили катастрофу, спровоцировав украинский конфликт.

Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, некомпетентность администрации американского лидера Джо Байдена является «продолжением дилетантизма» администрации экс-президента Барака Обамы.

Барака добавил, что Вашингтон потерпел фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине, а сейчас произошёл ближневосточный конфликт.

Эти потрясения США сами себе устроили, написал он.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа российской армии на Украине является опасностью для НАТО, поскольку это сделает блок более уязвимым.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия показала всему миру неудачу вооружения НАТО, раскрыв уязвимость Соединённых Штатов.