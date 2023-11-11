Макрон: наносимые Израилем по сектору Газа удары нелегитимны
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в секторе Газа бомбят мирное население: «детей, женщин, стариков убивают».
«Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности», — отметил Макрон.
Он добавил, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.