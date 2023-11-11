RT в Telegram
Подпишись

Макрон: наносимые Израилем по сектору Газа удары нелегитимны

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что удары Израиля по территории сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в секторе Газа бомбят мирное население: «детей, женщин, стариков убивают».

«Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности», — отметил Макрон.

Он добавил, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить