Макрон: наносимые Израилем по сектору Газа удары нелегитимны

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что удары Израиля по территории сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в секторе Газа бомбят мирное население: «детей, женщин, стариков убивают».

«Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности», — отметил Макрон.

Он добавил, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.