В ЕК заявили, что новый пакет санкций против России не представят на этой неделе

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе не сможет представить 12-й пакет санкций против России, так как дискуссии продолжаются.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается», — цитирует его ТАСС.

Мамер заявил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС сможет 13 ноября представить на рассмотрение главам МИД союза санкции, включающие запрет на российские алмазы.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России.