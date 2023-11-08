Боррель заявил, что ЕС предложит пакет санкций с запретом алмазов из России

ЕС сможет 13 ноября представить на рассмотрение главам МИД союза санкции, включающие запрет на российские алмазы, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Для того, чтобы государства-члены единодушно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое прикрытие», — сказал он в интервью изданию Financial Times.

По словам Борреля, это было сделано и пакет санкций, как ожидается, представят в понедельник, 13 ноября.

В Минфине России ранее заявили, что введение санкций против алмазов из России приведёт к искажению рынка.