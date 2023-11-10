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Генконсульство в Харбине знает о ситуации с застрявшими в Хэйхэ россиянами

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Генконсульство России в Харбине знает о ситуации с застрявшими на пункте пропуска «Хэйхэ» россиянами. Их могут доставить домой самолётами или через другие погранпереходы.
Генконсульство в Харбине знает о ситуации с застрявшими в Хэйхэ россиянами
  • Gettyimages.ru
  • © DuKai photographer

В МИД России рассказали, что проблемы с пересечением границы на пункте пропуска «Благовещенск — Хэйхэ» вызваны сложной гидрологической обстановкой на Амуре.

Такие условия характерны для осеннего периода межсезонья, отметили в министерстве.

Кроме того, ситуация осложняется недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика, пояснили в ведомстве РИА Новости.

Большинство оказавшихся в Хэйхэ российских граждан прибыли туда без визы в составе туристических групп, обращения от туроператоров с просьбой о содействии не поступали.

Правительство Амурской области прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок, добавили в МИД.

4 ноября в Минэкономразвития Приамурья сообщали, что около 100 российских туристов ожидали возвращения в Благовещенск на китайской таможне в Хэйхэ.

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