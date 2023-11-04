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Около 100 туристов из России «застряли» на китайской таможне у Благовещенска

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Около 100 российских туристов ожидают возвращения в Благовещенск на китайской таможне в Хэйхэ, говорится в заявлении Минэкономразвития Приамурья.

По имеющимся данным, российские граждане застряли на пункте пропуска из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Их призвали сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку.

«Их перевозкой сегодня занимается одно судно на воздушной подушке. Ещё одно судно после ремонта планируется вывести на линию завтра, 5 ноября», — сообщили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Приморье посетили 133,5 тыс. иностранных туристов с начала года.

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