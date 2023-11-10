В аэропорту Каира находятся два самолёта для эвакуации россиян из Газы

Два самолёта Ил-76 для эвакуации россиян из сектора Газа находятся в аэропорту египетского Каира. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«На стоянке аэропорта находятся два самолёта Ил-76 России, они в готовности к эвакуации россиян из Газы», — приводит ТАСС заявление.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что около 300 детей с российским гражданством находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Уже месяц они не могут покинуть анклав.

Кроме того, портал Rafael Online проинформировал, что первые россияне, жившие в секторе Газа, покинут территорию 10 ноября через КПП «Рафах».