Палестина намерена добиться от США выполнения резолюции ООН по Газе

Палестина намерена добиться от Соединённых Штатов исполнения резолюции Генассамблеи ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом заявил постоянный представитель арабской страны при всемирной организации Рияд Мансур.

Он подчеркнул, что Палестина поддерживает контакты со всеми членами Совбеза ООН.

«Однако американцы не занимаются по существу теми инициативами, выполнения которых мы добиваемся... Мы оказываем давление на Совет Безопасности и всех остальных с тем, чтобы они выполнили данную резолюцию», — приводит РИА Новости слова Мансура.

Также Палестина надеется, что США дадут Израилю указание прекратить боевые действия в секторе Газа, добавил палестинский чиновник.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведёт 10 ноября заседание по палестино-израильскому конфликту.