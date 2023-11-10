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Постпред Мансур: Палестина надеется, что Израиль по запросу США прекратит огонь в Газе

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Палестина надеется, что США дадут Израилю указание прекратить боевые действия в секторе Газа, заявил постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.

Однако, по его словам, позиция представителей конгресса говорит об обратном.

Мансур отметил, что конгресс, предоставляющий Израилю неограниченные объёмы оружия и финансовую поддержку, будет поощрять нынешнее израильское правительство продолжать эту агрессию.

«Мы же хотим, чтобы они не поощряли агрессию, а побуждали их прекратить войну и двигаться в направлении мира», — цитирует постпреда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведёт 10 ноября заседание по палестино-израильскому конфликту.

Также в ООН перечислили международные преступления Израиля в Газе.

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