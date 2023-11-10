Постпред Мансур: Палестина надеется, что Израиль по запросу США прекратит огонь в Газе
Однако, по его словам, позиция представителей конгресса говорит об обратном.
Мансур отметил, что конгресс, предоставляющий Израилю неограниченные объёмы оружия и финансовую поддержку, будет поощрять нынешнее израильское правительство продолжать эту агрессию.
«Мы же хотим, чтобы они не поощряли агрессию, а побуждали их прекратить войну и двигаться в направлении мира», — цитирует постпреда РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведёт 10 ноября заседание по палестино-израильскому конфликту.
Также в ООН перечислили международные преступления Израиля в Газе.