Байден не смог надеть подаренную ему на мероприятии футболку
Как сообщает РИА Новости, американский лидер засунул руки в рукава и справился с надеванием на голову, но спустить одежду до пояса ему уже помог выступавший до Байдена спикер.
Был и другой казус — в зале послышался звук падения. Президент США заверил прессу, что это был не он.
«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», — сказал Байден, изображая растерянность, за которую часто подвергается критике в СМИ.
Ранее американский лидер оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.
До этого Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине.
В июне американский президент закончил речь об огнестрельном оружии фразой «Боже, храни королеву».