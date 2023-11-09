Байден не смог надеть подаренную ему на мероприятии футболку

Президент США Джо Байден не смог надеть футболку, подаренную ему на мероприятии в штате Иллинойс.

Как сообщает РИА Новости, американский лидер засунул руки в рукава и справился с надеванием на голову, но спустить одежду до пояса ему уже помог выступавший до Байдена спикер.

Был и другой казус — в зале послышался звук падения. Президент США заверил прессу, что это был не он.

«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», — сказал Байден, изображая растерянность, за которую часто подвергается критике в СМИ.

Ранее американский лидер оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.

До этого Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине.

В июне американский президент закончил речь об огнестрельном оружии фразой «Боже, храни королеву».