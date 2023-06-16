Байден закончил речь об огнестрельном оружии фразой «Боже, храни королеву»

Американский президент Джо Байден закончил выступление на тему огнестрельного оружия в штате Коннектикут фразой «Боже, храни королеву».

В частности, Байден говорил о необходимости ужесточить контроль над оборотом оружия в США.

По данным пресс-пула Белого дома, последней репликой Байдена было «Боже, храни королеву, парень», передаёт ТАСС.

Как заявил дежурный корреспондент Белого дома, участники пула «не имеют представления», почему президент США это сказал.

Ранее Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.