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Замглавы МИД России Рябков назвал «биполярочкой» двойственную политику США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что политика Соединённых Штатов в диалоге по стратегической стабильности похожа на поведение, которое бывает при биполярном расстройстве.
Замглавы МИД России Рябков назвал «биполярочкой» двойственную политику США
  • РИА Новости

Такое мнение дипломат высказал в интервью RTVI.

Как отметил Рябков, в подходах Вашингтона могут сосуществовать фундаментальное отрицание неких реальностей и одновременно с этим попытки оказать влияние на эту реальность и изменить её.

«Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а «биполярочки», извините меня за грубость», — сказал он.

Рябков посоветовал властям США взглянуть на себя и проводимую ими политику более здраво и трезво.

Ранее Рябков сообщил о проведении очных консультаций по раздражителям в двусторонних отношениях с США. Он отметил слабые перспективы движения вперёд.

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