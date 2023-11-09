Замглавы МИД России Рябков назвал «биполярочкой» двойственную политику США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что политика Соединённых Штатов в диалоге по стратегической стабильности похожа на поведение, которое бывает при биполярном расстройстве.

Такое мнение дипломат высказал в интервью RTVI.

Как отметил Рябков, в подходах Вашингтона могут сосуществовать фундаментальное отрицание неких реальностей и одновременно с этим попытки оказать влияние на эту реальность и изменить её.

«Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а «биполярочки», извините меня за грубость», — сказал он.

Рябков посоветовал властям США взглянуть на себя и проводимую ими политику более здраво и трезво.

Ранее Рябков сообщил о проведении очных консультаций по раздражителям в двусторонних отношениях с США. Он отметил слабые перспективы движения вперёд.