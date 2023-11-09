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Рябков заявил о консультациях с США по раздражителям в двусторонних отношениях

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Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о проведении очных консультаций по раздражителям в двусторонних отношениях с США.
Рябков заявил о консультациях с США по раздражителям в двусторонних отношениях
  • РИА Новости

«Не так давно на ответственном уровне прошёл раунд двусторонних консультаций по так называемым раздражителям в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперёд», — сказал он в интервью RTVI.

По словам Рябкова, контакты с американской стороной сведены к минимуму по инициативе Вашингтона. Он отметил, что к настоящему времени МИД России и Госдеп США коммуницируют через посольства.

«Это старый дедовский способ: встречи, созвоны. Не всё просто, кстати, с организацией встреч для нашего посла и сотрудников нашего посольства в госструктурах США», — добавил дипломат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Россию, желая помешать её развитию.

Он подчеркнул, что попытки Соединённых Штатов говорить с Россией с позиции силы обречены на провал, а недружественные действия встретят жёсткий ответ.

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