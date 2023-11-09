Белый дом: Байден отвергнет законопроект о выделении помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден отвергнет законопроект конгресса о выделении помощи Израилю, если в документе не будет предусмотрена и Украина, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

По её словам, сложно «углубляться в гипотезы» до того, как появится возможность видеть сам законопроект.

«Поэтому мы заявили, что не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», — цитирует её ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что отказ одновременно помогать Украине и Израилю был бы сигналом слабости.

При этом 3 ноября законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины был одобрен по итогам голосования в палате представителей конгресса США.