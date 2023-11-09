DPA: Германия отправит в Румынию четыре истребителя Eurofighter

Германия отправит в Румынию четыре истребителя Eurofighter с целью защиты румынского воздушного пространства.

Об этом информирует агентство DPA.

Отмечается, что истребители будут защищать юго-восточный фланг Североатлантического альянса.

«С этой целью уже в четверг в Румынию должна была отправиться передовая группа, сообщили DPA в Берлине представители силовых структур. Планируется отправить четыре истребителя Eurofighter», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, Берлин отправит в Румынию около 80 военнослужащих, которые будут размещены на аэродроме недалеко от Констанцы на Чёрном море.

В августе стало известно, что в небе над Румынией и Чёрным морем 22 августа зафиксировали рекордное число самолётов-разведчиков стран Североатлантического альянса.