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DPA: Германия отправит в Румынию четыре истребителя Eurofighter

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Германия отправит в Румынию четыре истребителя Eurofighter с целью защиты румынского воздушного пространства.
DPA: Германия отправит в Румынию четыре истребителя Eurofighter
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство DPA.

Отмечается, что истребители будут защищать юго-восточный фланг Североатлантического альянса.

«С этой целью уже в четверг в Румынию должна была отправиться передовая группа, сообщили DPA в Берлине представители силовых структур. Планируется отправить четыре истребителя Eurofighter», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, Берлин отправит в Румынию около 80 военнослужащих, которые будут размещены на аэродроме недалеко от Констанцы на Чёрном море.

В августе стало известно, что в небе над Румынией и Чёрным морем 22 августа зафиксировали рекордное число самолётов-разведчиков стран Североатлантического альянса.

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