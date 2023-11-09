МИД России: заявления Израиля о ядерном оружии подтверждают его наличие в стране

Заявления израильского министра по делам наследия Амихая Элияху о ядерном оружии подтверждают наличие такового у страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового (оружия. — RT) у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьёз рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении дипломата.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в связи с заявлением Израиля о ядерном оружии призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации еврейского государства.