В МИД Ирана призвали СБ ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля
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Так он прокомментировал слова министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, который высказал идею о применении ядерного оружия в секторе Газа.
«Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны принять срочные меры по денуклеаризации варварского государства, осуществляющего политику апартеида», — написал Абдоллахиян в социальной сети X.
Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем прокомментировал слова Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа.