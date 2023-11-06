В МИД Ирана призвали СБ ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры по денуклеаризации Израиля.

Так он прокомментировал слова министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, который высказал идею о применении ядерного оружия в секторе Газа.

«Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны принять срочные меры по денуклеаризации варварского государства, осуществляющего политику апартеида», — написал Абдоллахиян в социальной сети X.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем прокомментировал слова Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа.