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В МИД Ирана призвали СБ ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры по денуклеаризации Израиля.
В МИД Ирана призвали СБ ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Так он прокомментировал слова министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, который высказал идею о применении ядерного оружия в секторе Газа.

«Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны принять срочные меры по денуклеаризации варварского государства, осуществляющего политику апартеида», — написал Абдоллахиян в социальной сети X.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем прокомментировал слова Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа.

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