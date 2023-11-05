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В ХАМАС ответили на слова о возможности ядерного удара по Газе

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Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем прокомментировал слова министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа.
В ХАМАС ответили на слова о возможности ядерного удара по Газе
  • AFP

«Заявления... о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм (правительства Израиля. — RT)», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства после слов о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Нетаньяху опроверг слова министра и заявил, что Израиль ведёт боевые действия по стандартам международного права.

По его словам, ЦАХАЛ хочет предотвратить причинение вреда непричастным, и будет продолжать делать это до победы.

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