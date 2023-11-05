В ХАМАС ответили на слова о возможности ядерного удара по Газе
- AFP
«Заявления... о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм (правительства Израиля. — RT)», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства после слов о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.
Нетаньяху опроверг слова министра и заявил, что Израиль ведёт боевые действия по стандартам международного права.
По его словам, ЦАХАЛ хочет предотвратить причинение вреда непричастным, и будет продолжать делать это до победы.