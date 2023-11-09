Американист Дробницкий: у Европы есть глубинное недоверие к США

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минобороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что Европе необходимо быть готовой обеспечивать собственную безопасность без помощи США.

По словам министра, Россия и ряд других стран якобы пытаются расшатать Запад, направляя в ЕС мигрантов, подрывая энергетическую инфраструктуру и используя другие методы «гибридной войны».

Собеседник RT отметил, что нет ничего удивительного в том, что Россия снова упоминается в негативном ключе.

«Кого же ещё упоминать, когда вы хотите получить деньги на оборону?» — задался риторическим вопросом Дробницкий.

Он напомнил, что вопрос о самостоятельности Европы возникает не впервые.

«Идея о том, что Европа должна что-то делать сама, без Соединённых Штатов, уже давно муссируется. Но каждый раз это сказано и ничего не делается. И понятно почему. Европа, конечно, в нынешнем состоянии ничего самостоятельно сделать не может. Элита вся полностью подчинённая, да и ресурсов для этого нет», — считает американист.

По его словам, такого рода заявления европейскими политиками делаются для того, чтобы «дать пас» кому-то в Вашингтоне.

«Такая игра на политическом поле метрополии. Но если говорить о глубинном недоверии, оно, конечно, есть. (Боятся. — RT), что Америка в какой-то момент Европу бросит... Поэтому и делаются постоянно заявления в подобном стиле. Это некая половинчатая штука. «Мы бы хотели сами, но, может быть, всё-таки дядя Сэм одумается, и нам не придётся делать самим», — пояснил Дробницкий.

Ранее Хяккянен заявил, что Европе необходимо быть готовой обеспечивать собственную безопасность без помощи США.