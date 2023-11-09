МО Финляндии: ЕС должен готовиться к обеспечению безопасности без США
- РИА Новости
«Нужно владеть большой армией резервистов, которая может справиться с подобными угрозами, поскольку главный момент европейской политики в области безопасности заключается в том, что у нас нет прямого диалога с Россией», — сказал он агентству Bloomberg.
По словам министра, Россия и ряд других стран якобы пытаются расшатать Запад, направляя в ЕС мигрантов, подрывая энергетическую инфраструктуру и используя другие методы «гибридной войны».
Хяккянен призвал ЕС брать ответственность за свою безопасность, речь идёт о производстве вооружений и развитии оборонной промышленности.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа идёт на прямые убытки из-за давления США.