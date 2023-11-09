МО Финляндии: ЕС должен готовиться к обеспечению безопасности без США

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Европе необходимо быть готовой обеспечивать собственную безопасность без помощи США.

«Нужно владеть большой армией резервистов, которая может справиться с подобными угрозами, поскольку главный момент европейской политики в области безопасности заключается в том, что у нас нет прямого диалога с Россией», — сказал он агентству Bloomberg.

По словам министра, Россия и ряд других стран якобы пытаются расшатать Запад, направляя в ЕС мигрантов, подрывая энергетическую инфраструктуру и используя другие методы «гибридной войны».

Хяккянен призвал ЕС брать ответственность за свою безопасность, речь идёт о производстве вооружений и развитии оборонной промышленности.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа идёт на прямые убытки из-за давления США.