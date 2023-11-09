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В Палестине сравнили число погибших мирных граждан в секторе Газа и на Украине

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Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число мирных жителей, погибших на палестинских территориях за прошедший месяц, уже превысило общее число жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине.
В Палестине сравнили число погибших мирных граждан в секторе Газа и на Украине
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четырёх женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тыс. погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине», — цитирует его ТАСС.

Штайе подчеркнул в своём обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону, что трагедия, которую переживает палестинский народ, началась не 7 октября этого года, а 75 лет назад.

Ранее министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.

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