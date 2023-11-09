В Палестине сравнили число погибших мирных граждан в секторе Газа и на Украине

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число мирных жителей, погибших на палестинских территориях за прошедший месяц, уже превысило общее число жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине.

Соответствующее заявление он сделал на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четырёх женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тыс. погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине», — цитирует его ТАСС.

Штайе подчеркнул в своём обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону, что трагедия, которую переживает палестинский народ, началась не 7 октября этого года, а 75 лет назад.

Ранее министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.