Американская оборонная промышленность остаётся предметом обеспокоенности на фоне обязательств США как перед Израилем, так и перед Украиной, пишет газета The New York Times. При всём этом американская администрация стремится сделать «давно откладываемый поворот» в сторону Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), отмечает журналист Дэмиен Кейв.

Участие Вашингтона в «далёкой войне» на Украине, вероятно, повлияет на потребности США в Индо-Тихоокеанском регионе, считает автор статьи.

«Многие задаются вопросом: сколько обещаний поддержки другим странам могут на самом деле выдержать Соединённые Штаты — держава, «растянутая» за рубежом и политически разделённая внутри страны?» — отмечает он.

Как подчёркивает Кейв, оборонная промышленность США продолжает испытывать нехватку боеприпасов, поставляемых как Украине, так и Израилю, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

«Управляемые боеприпасы и более сложные американские системы также направляются в обе зоны конфликта, в то время как американские партнёры в Индо-Тихоокеанском регионе ждут собственных поставок оружия», — пишет журналист.

В августе начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что Соединённые Штаты развернули в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолётов и 130 кораблей.