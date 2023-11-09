Молдавский политик Илан Шор заявил о намерении подать в суд на Bloomberg

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что собирается подать в суд на агентство Bloomberg за статью, где говорится, что он «несёт вину за нападение ХАМАС на Израиль из-за своих связей с Россией».

В своём Telegram-канале он назвал произошедшее 7 октября трагедией и сообщил, что сделал всё для поддержки народа Израиля.

«Невероятно оскорбительно предполагать, что еврей, живущий в Израиле, каким-то образом несёт вину за нападение», — написал Шор.

Политик добавил, что поручил международным юристам направить в Bloomberg уведомление о подготовке судебного иска о клевете.

14 октября Шор сообщил, что получил разрешение на вылет рейса для эвакуации 270 граждан Молдавии из Израиля.