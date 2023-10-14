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Илан Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля граждан Молдавии

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Лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор сообщил, что получил разрешение на вылет ещё одного рейса для эвакуации 270 граждан Молдавии из Израиля.
Илан Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля граждан Молдавии
  • Gettyimages.ru

Об этом политик написал в Telegram.

Шор напомнил, что с 11 октября его партия помогает молдавским гражданам вылететь из Израиля. За четыре дня получено 1015 заявок с просьбой помочь с вылетом, уточнил Шор.

«Сегодня, 14 октября, 270 наших соотечественников смогут вернуться в Молдавию из Израиля. Мной организован второй чартерный рейс... Все разрешения получены», — говорится в сообщении.

Шор добавил, что он и его команда продолжат усилия по эвакуации граждан из Израиля в Молдавию.

Ранее бывший молдавский лидер Игорь Додон потребовал от властей Молдавии организовать эвакуацию молдавских граждан из Израиля в ускоренном режиме.

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