Додон потребовал от Санду эвакуировать граждан из Израиля в ускоренном режиме
- РИА Новости
Об этом Додон написал в Telegram.
По данным экс-лидера, по меньшей мере 10 тыс. граждан Молдавии в данный момент находятся на территории Израиля. Кроме того, есть сведения об одном погибшем молдавском гражданине.
Додон назвал странным отсутствие желания президента Молдавии Майи Санду и властей заниматься эвакуацией граждан.
Он напомнил, что ранее молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешили самолёту приземлиться в Кишинёве.
«Госпожа Майя Санду, вы настолько безжалостны? Речь идёт о детях, о матерях», — сказал Додон.
Он добавил, что Санду должно быть стыдно за такое решение.
«Требую, чтобы власти в экстренном режиме занялись этой проблемой и выделили необходимые средства», — заключил экс-президент.
Ранее Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из южной части города Газа.