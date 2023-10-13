Додон потребовал от Санду эвакуировать граждан из Израиля в ускоренном режиме

Бывший молдавский лидер Игорь Додон потребовал от властей Молдавии организовать эвакуацию молдавских граждан из Израиля в ускоренном режиме.

Об этом Додон написал в Telegram.

По данным экс-лидера, по меньшей мере 10 тыс. граждан Молдавии в данный момент находятся на территории Израиля. Кроме того, есть сведения об одном погибшем молдавском гражданине.

Додон назвал странным отсутствие желания президента Молдавии Майи Санду и властей заниматься эвакуацией граждан.

Он напомнил, что ранее молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешили самолёту приземлиться в Кишинёве.

«Госпожа Майя Санду, вы настолько безжалостны? Речь идёт о детях, о матерях», — сказал Додон.

Он добавил, что Санду должно быть стыдно за такое решение.

«Требую, чтобы власти в экстренном режиме занялись этой проблемой и выделили необходимые средства», — заключил экс-президент.

Ранее Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из южной части города Газа.