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Трамп-младший заявил о негативном отношении рядовых американцев к помощи Украине

Трамп-младший заявил, что рядовые американцы против помощи Украине

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Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший заявил, что обычные американцы против помощи украинским властями, так как не считают это приоритетным направлением деятельности Соединённых Штатов.
Трамп-младший заявил о негативном отношении рядовых американцев к помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал в рамках предвыборной гонки в поддержку своего отца во Флориде.

Как сообщает РИА Новости, во время мероприятия он задал сторонникам Трампа вопрос о том, считают ли они финансирование Украины одним из трёх или хотя бы десяти приоритетов США. В ответ из толпы послышались лишь свист и недовольные возгласы.

«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для 10 тыс. людей, собравшихся здесь? Никто», — отметил Трамп-младший.

Ранее американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млрд признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.

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