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Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии.
Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил группировке войск Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова», — говорится в заявлении Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, награда была вручена за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность. Торжественное мероприятие прошло на российской авиабазе Хмеймим.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трём Героям России, совместными усилиями которых были уничтожены 32 украинских танка в ходе специальной военной операции.

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