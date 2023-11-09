Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил группировке войск Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова», — говорится в заявлении Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, награда была вручена за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность. Торжественное мероприятие прошло на российской авиабазе Хмеймим.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трём Героям России, совместными усилиями которых были уничтожены 32 украинских танка в ходе специальной военной операции.