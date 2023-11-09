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CNN: США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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США приняли меры, чтобы заявить Ирану, что не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне военных действий между Израилем и ХАМАС.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

«Мы стремимся разъяснить, что... у нас нет намерений стремиться к эскалации конфликта в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам чиновника, военные действия США «не сигнализируют» об изменении американского подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что США разжигают новые войны на Ближнем Востоке.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.

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