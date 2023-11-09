Путин прилетел в Казахстан
Путин прилетел в Астану, где проведёт переговоры с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан, где проведёт переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что борт главы государства приземлился в Астане.
Ранее в офисе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что Путин посетит Астану 9 ноября.
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