Путин прилетел в Казахстан

Путин прилетел в Астану, где проведёт переговоры с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан, где проведёт переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что борт главы государства приземлился в Астане. Ранее в офисе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что Путин посетит Астану 9 ноября.