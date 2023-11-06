В офисе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что президент России Владимир Путин посетит Астану 9 ноября.

«9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе визита пройдут переговоры Токаева и Путина, во время которых они обсудят различные актуальные вопросы стратегического партнёрства Казахстана и России.

Также лидеры двух стран по видеосвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Ранее Путин в поздравлении Токаеву с Днём республики отметил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне.