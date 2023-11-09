ЕП: новая партия Вагенкнехт опаснее для Киева, чем «Альтернатива для Германии»

Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии Die Linke Сары Вагенкнехт представляет большую угрозу для Киева, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии».

С таким заявлением выступили обозреватели издания «Европейська правда».

«В Германии потенциально может появиться новая влиятельная политическая сила, играющая на стороне Кремля», — говорится в статье.

По мнению обозревателей, немцы будут охотнее голосовать за Вагенкнехт.

Ранее Вагенкнехт решила основать партию.

Также она заявила, что деньги, которые немецкое правительство потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию.