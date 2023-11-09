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ЕП: новая партия Вагенкнехт опаснее для Киева, чем «Альтернатива для Германии»

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Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии Die Linke Сары Вагенкнехт представляет большую угрозу для Киева, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии».

С таким заявлением выступили обозреватели издания «Европейська правда».

«В Германии потенциально может появиться новая влиятельная политическая сила, играющая на стороне Кремля», — говорится в статье.

По мнению обозревателей, немцы будут охотнее голосовать за Вагенкнехт.

Ранее Вагенкнехт решила основать партию.

Также она заявила, что деньги, которые немецкое правительство потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию.

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