ЕП: новая партия Вагенкнехт опаснее для Киева, чем «Альтернатива для Германии»
С таким заявлением выступили обозреватели издания «Европейська правда».
«В Германии потенциально может появиться новая влиятельная политическая сила, играющая на стороне Кремля», — говорится в статье.
По мнению обозревателей, немцы будут охотнее голосовать за Вагенкнехт.
Ранее Вагенкнехт решила основать партию.
Также она заявила, что деньги, которые немецкое правительство потратило на поддержку Киева и украинских беженцев, можно было потратить на саму Германию.