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Кирби: США находятся в контакте с ХАМАС

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Власти США находятся в контакте с палестинским движением ХАМАС.
Кирби: США находятся в контакте с ХАМАС
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас есть способ поддерживать связь с ХАМАС. Мы используем этот способ», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что движение ХАМАС не препятствует выезду из сектора Газа иностранных граждан, но составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и Соединённые Штаты.

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