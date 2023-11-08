Кирби: США находятся в контакте с ХАМАС

Власти США находятся в контакте с палестинским движением ХАМАС.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас есть способ поддерживать связь с ХАМАС. Мы используем этот способ», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что движение ХАМАС не препятствует выезду из сектора Газа иностранных граждан, но составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и Соединённые Штаты.