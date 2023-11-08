ХАМАС: списки на эвакуацию из сектора Газа составляют Израиль и США

Движение ХАМАС не препятствует выезду из сектора Газа иностранных граждан, но составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и Соединённые Штаты.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

По его словам, Израиль и США формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, после чего их отсылают Египту, а далее — в МВД.

Наим добавил, что ХАМАС не обладает полномочиями в формировании списков тех, кому разрешено выехать из сектора Газа в Египет.

При этом движение не препятствует тем, кто желает покинуть сектор Газа, добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

Заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.