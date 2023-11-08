Новак: в решении проблемы венгерского меньшинства на Украине нет сдвигов

Президент Венгрии Каталин Новак признала, что в решении проблемы венгерского национального меньшинства в Закарпатской области Украины нет позитивных изменений.

Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как подчеркнула Новак, права венгров в Закарпатье по-прежнему не гарантированы.

«Я не вижу каких-либо позитивных изменений в этом плане», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС, пока Киев не отменит дискриминационные для закарпатских венгров законы.