В Грузию прибыл военный комитет НАТО
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Об этом сообщает пресс-служба грузинского Минобороны.
«Грузия уже в пятый раз принимает у себя военный комитет НАТО», — говорится в сообщении.
В рамках визита члены комитета ознакомятся с ходом межведомственных командно-штабных учений «Дидгори-2023» и проведут пленарное заседание военного комитета.
Ранее грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе заявил, что Грузия к концу 2023 года будет иметь в своём распоряжении беспилотники, которые местные специалисты произведут вместе с польскими.