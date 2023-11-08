В Грузию прибыл военный комитет НАТО

Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром прибыл в Грузию.

Об этом сообщает пресс-служба грузинского Минобороны.

«Грузия уже в пятый раз принимает у себя военный комитет НАТО», — говорится в сообщении.

В рамках визита члены комитета ознакомятся с ходом межведомственных командно-штабных учений «Дидгори-2023» и проведут пленарное заседание военного комитета.

Ранее грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе заявил, что Грузия к концу 2023 года будет иметь в своём распоряжении беспилотники, которые местные специалисты произведут вместе с польскими.