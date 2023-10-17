МО Грузии заявило, что к концу года будет иметь БПЛА собственного производства

Грузия к концу 2023 года будет иметь в своём распоряжении беспилотники, которые местные специалисты произведут вместе с польскими, заявил грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

«К концу года предполагаем, что у нас будут дроны отечественного производства, созданные на базе грузино-польского предприятия «Дельта — ВБ», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что стране необходимо приобрести достаточное число дронов и противодронных средств. Также, по его словам, Тбилиси находится на завершающей стадии переговоров с НАТО по заключению договора о покупке переносных систем воздушной безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Грузия из-за своего стратегического положения очень нужна Европейскому союзу.