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Лавров обсудил с главой МИД Казахстана вопросы двусторонних отношений

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Астане обсудил с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу вопросы двусторонних отношений.
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана вопросы двусторонних отношений
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Содружество Независимых Государств остаётся неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.

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