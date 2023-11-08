Лавров обсудил с главой МИД Казахстана вопросы двусторонних отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Астане обсудил с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Содружество Независимых Государств остаётся неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.