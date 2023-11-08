Лавров обсудил с главой МИД Казахстана вопросы двусторонних отношений
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках», — говорится в сообщении.
Ранее Путин заявил, что Содружество Независимых Государств остаётся неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.