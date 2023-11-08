Путин назвал СНГ элементом поддержания мира и стабильности в Евразии

Содружество Независимых Государств остаётся неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.

Об этом в интервью «Казахстанской правде» заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что с 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ.

«Среди наших основных приоритетов — углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов», — сказал Путин.

Ранее он заявил, что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что регулярность его встреч с Путиным свидетельствует о высокой содержательности отношений между двумя странами.