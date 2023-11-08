RT в Telegram
Подпишись

Путин назвал СНГ элементом поддержания мира и стабильности в Евразии

Короткая ссылка
Содружество Независимых Государств остаётся неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.

Об этом в интервью «Казахстанской правде» заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что с 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ.

«Среди наших основных приоритетов — углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов», — сказал Путин.

Ранее он заявил, что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что регулярность его встреч с Путиным свидетельствует о высокой содержательности отношений между двумя странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить