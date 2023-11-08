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Спецназ окончил проверку школы в Гамбурге, где учителю угрожали пистолетом

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Специальные полицейские подразделения закончили проверку школы в Гамбурге, где ученики угрожали учителю пистолетом.
Спецназ окончил проверку школы в Гамбурге, где учителю угрожали пистолетом
  • Gettyimages.ru

«Проверка школы спецназом завершена», — говорится в сообщении местной полиции в соцсети Х.

Отмечается, что родители смогут забрать эвакуированных школьников из расположенных неподалёку казарм.

Как ранее сообщила газета Bild, двое неизвестных с оружием забаррикадировались в одной из школ Гамбурга.

Позже стало известно, что вооружёнными людьми в школе Гамбурга оказались два ученика.

В результате инцидента никто не пострадал.

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