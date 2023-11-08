Спецназ окончил проверку школы в Гамбурге, где учителю угрожали пистолетом
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«Проверка школы спецназом завершена», — говорится в сообщении местной полиции в соцсети Х.
Отмечается, что родители смогут забрать эвакуированных школьников из расположенных неподалёку казарм.
Как ранее сообщила газета Bild, двое неизвестных с оружием забаррикадировались в одной из школ Гамбурга.
Позже стало известно, что вооружёнными людьми в школе Гамбурга оказались два ученика.
В результате инцидента никто не пострадал.