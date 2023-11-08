В Париже железнодорожники провели акцию с требованием поднять зарплаты
Представители профсоюзов и сотрудники Национальной компании железных дорог Франции провели акцию у здания компании с требованием повысить зарплаты.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в акции приняли участие несколько десятков человек.
Ранее глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше спрогнозировала рост цен на электроэнергию в стране до 10% в течение 2024 года.
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