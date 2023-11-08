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В Париже железнодорожники провели акцию с требованием поднять зарплаты

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Представители профсоюзов и сотрудники Национальной компании железных дорог Франции провели акцию у здания компании с требованием повысить зарплаты.
В Париже железнодорожники провели акцию с требованием поднять зарплаты
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в акции приняли участие несколько десятков человек.

Ранее глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше спрогнозировала рост цен на электроэнергию в стране до 10% в течение 2024 года.

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