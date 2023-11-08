ХАМАС: США должны перестать думать об иллюзиях по поводу правления Газой

Член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан призвал Соединённые Штаты перестать предаваться иллюзиям о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания ближневосточного конфликта.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии. Победит сопротивление и наш народ, это не подлежит спору», — сказал он.

Хамдан также посоветовал Вашингтону не терять своего времени на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его «разбитую армию».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта.