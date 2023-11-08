RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС: США должны перестать думать об иллюзиях по поводу правления Газой

Короткая ссылка
Член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан призвал Соединённые Штаты перестать предаваться иллюзиям о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания ближневосточного конфликта.
ХАМАС: США должны перестать думать об иллюзиях по поводу правления Газой
  • AFP

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии. Победит сопротивление и наш народ, это не подлежит спору», — сказал он.

Хамдан также посоветовал Вашингтону не терять своего времени на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его «разбитую армию».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить