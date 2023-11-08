Блинкен: США не допустят сценария, при котором ХАМАС будет править сектором Газа

Соединённые Штаты не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил в интервью телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы считаем, что существуют определённые базовые принципы и идеи, которые нам необходимо чётко понимать. Мы не можем позволить ХАМАС управлять Газой, потому что это попросту приведёт к повторению событий 7 октября», — отметил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что Израилю нужно предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения Газы.