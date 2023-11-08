Постпредство: вопрос невыдачи виз делегатам России поставят перед главой ЮНЕСКО

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин намерен «жёстко поставить вопрос» о невыдаче виз членам делегации России на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Об этом сообщили в постпредстве России при организации.

«На этой встрече будет обсуждён ряд вопросов, включая сотрудничество России с ЮНЕСКО, а также имеющиеся проблемы — в частности, недобросовестное исполнение Парижем своих обязательств перед ЮНЕСКО в плане невыдачи или несвоевременной выдачи виз членам российской делегации», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Панкин намерен жёстко поставить этот вопрос перед гендиректором ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям российской делегации.