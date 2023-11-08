В Центральном военном совете Китая отметили стойкость России перед санкциями

Зампред центрального военного совета Китая Чжан Юся в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия упорно стоит перед западными санкциями.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия под руководством Путина упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада, что показывает, что никакая трудность не сгибает российского лидера и его страну.

«За это китайская сторона выражает уважение», — сказал он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что санкции против России, которые были введены западными странами, никуда не денутся даже в отдалённой перспективе.

По его словам, ЕС, по самым скромным подсчётам, потерял до €250 млрд из-за санкций, введённых против России.