В Центральном военном совете Китая отметили стойкость России перед санкциями
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия под руководством Путина упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада, что показывает, что никакая трудность не сгибает российского лидера и его страну.
«За это китайская сторона выражает уважение», — сказал он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что санкции против России, которые были введены западными странами, никуда не денутся даже в отдалённой перспективе.
По его словам, ЕС, по самым скромным подсчётам, потерял до €250 млрд из-за санкций, введённых против России.