Зеленский назвал правильным решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС

Владимир Зеленский назвал «правильным» решение Еврокомиссии, которая рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — ЕК рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина «должна» быть в составе Европейского союза.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.