Зеленский назвал правильным решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС
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Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — ЕК рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной», — говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что Украина «должна» быть в составе Европейского союза.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.