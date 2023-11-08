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Зеленский назвал правильным решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС

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Владимир Зеленский назвал «правильным» решение Еврокомиссии, которая рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз.
Зеленский назвал правильным решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — ЕК рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина «должна» быть в составе Европейского союза.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

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