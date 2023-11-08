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FA: Россия достигла больших успехов в распространении своей позиции по Украине в Сербии

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Американский журнал Foreign Affairs (FA) пишет, что Россия достигла больших успехов в распространении своей позиции по Украине в Сербии.
FA: Россия достигла больших успехов в распространении своей позиции по Украине в Сербии
  • Gettyimages.ru

Журнал подчеркнул особую роль RT и Sputnik в этом. Также в материале автор сетует, что многие сербы верят заявлениям «российской пропаганды», а местные СМИ приняли сторону Москвы.

В статье также выражается недовольство в связи с тем, что сербские издания часто изображают украинцев нацистами и заявляют, что Украина первой напала на Россию.

Ранее люксембургская газета Tageblatt написала, что Европа бессильна против «кремлёвской пропаганды», а RT и Sputnik не только пытаются представить взгляд Москвы остальному миру, но и «агрессивно вмешиваются во внутриевропейские дела».

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